«Пасхальный дар»: едим куличи и поднимаем гири в Теплом стане

С 11 по 19 апреля на площадке «Московских сезонов» на улице Теплый Стан проходит фестиваль «Пасхальный дар». В программе — благотворительные акции, кулинарные уроки, гоночные соревнования, концерты и спортивные турниры.
В «Домике добра» можно оставить новые вещи с бирками для участников СВО, детей из новых регионов, а также корм и средства ухода за животными. В шале «Миллион призов» активные участники городских проектов и все желающие получают сувениры.
«Мы живет рядом. Каждый день гуляем на этой площадке. Забираю ребенка из сада и каждый день здесь тусим. Катаемся на каруселях, классно проводим время!» — рассказала гостья площадки.
На кулинарных мастер-классах учат печь пирожки с капустой, картофелем и малиной, кабачковые оладьи, овощное рагу, а также медовый кулич, творожную пасху и пасхальные пряники.
Для женщин предусмотрен отдельный зачет с денежными призами за первые три места.
На сцене выступают благотворительные фонды, детские коллективы, артисты и кавер-группы. Традиционные состязания «Самый сильный житель района» включают девять испытаний.
