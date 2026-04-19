ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате ракетного удара украинской армии по Таганрогу Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.





Пострадавшие обратились за медицинской помощью, им оказали ее на месте. В городе также повреждена коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений вспыхнул пожар. Сотрудники экстренных служб работают на месте, данные о разрушениях уточняются.





В Неклиновском районе был уничтожен беспилотник, жертв и разрушений там нет. На всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Слюсарь призвал жителей быть осторожными.