ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу, есть пострадавшие
На территории складов начался пожар

Три человека пострадали в результате ракетного удара украинской армии по Таганрогу Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.


Пострадавшие обратились за медицинской помощью, им оказали ее на месте. В городе также повреждена коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений вспыхнул пожар. Сотрудники экстренных служб работают на месте, данные о разрушениях уточняются.


В Неклиновском районе был уничтожен беспилотник, жертв и разрушений там нет. На всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Слюсарь призвал жителей быть осторожными.

#ростовская область #пострадавшие #атаки всу
