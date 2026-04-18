Количество жертв уличного стрелка в Киеве выросло до шести

В Киеве жертвами стрельбы на улице и в супермаркете стали шесть человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.





Сначала погибли пятеро, затем в больнице скончалась еще одна женщина. Число раненых выросло до 15, среди них один ребенок. Кроме того, четырехмесячный младенец отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую поджег стрелок перед выходом на улицу. Ему оказали помощь.





Напомним, нападавшего ликвидировали при задержании, четверых взятых им заложников спасли. По данным СМИ, стрелком оказался Дмитрий Васильченков. Он родился в Москве, затем жил в Донбассе, а позже — в Голосеевском районе Киева.





Сегодня, 18 апреля, он открыл огонь по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете с заложниками. С ним пытались вести переговоры, но безуспешно.