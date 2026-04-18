Новости
Новости 18+
St
«Пасхальный дар»: благотворительный симрейсинг в парке «Коломенское»
18+
«Пасхальный дар»: благотворительный симрейсинг в парке «Коломенское»

Фестиваль проходит с 11 по 19 апреля

С 11 по 19 апреля на площадке «Московских сезонов» в музее-заповеднике «Коломенское» проходит фестиваль «Пасхальный дар». В программе — благотворительные акции, кулинарные мастер-классы, автогонки, концерты и спортивные турниры.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

В «Домике добра» можно передать новые вещи с бирками для бойцов СВО, детей из новых регионов, а также корм — для животных. На кулинарных занятиях участники изучают пасхальные традиции и готовят постные блюда и праздничные угощения — от пирожков до медового кулича.


«Очень интересное занятие, мне очень нравится. Последние два года увлекаюсь машинками. Недавно и себе машину купил, и тут можно покататься, поэтому очень здорово, что у нас тут такое проходит. И в лотерею выиграл пряники», — поделился гость площадки.


Любители скорости соревнуются на профессиональных гоночных симуляторах. За каждого уникального участника на благотворительный сервис mos.ru перечисляют пожертвование. Для женщин предусмотрен отдельный зачет с денежными призами за первые три места.


На сцене выступают благотворительные фонды, детские коллективы, артисты и кавер-группы. Также проходят соревнования на звание «Самый сильный житель района» с девятью испытаниями. 


Всю подробную информацию о программе и расписании концертов можно найти на официальном сайте проекта «Пасхальный дар».

Загрузка...
Загрузка...