Несколько убитых, заложники и штурм: в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям, убив несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ, а также подтвердил мэр города Виталий Кличко.





Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника, сообщило управление полиции украинской столицы. Стрелок укрылся в супермаркете «Велмарт» и взял заложников. Здание окружили силовики, спецназ произвел штурм. По данным телеканала «Прямой», одновременно группа переговорщиков пыталась убедить вооруженного мужчину сдаться. В итоге при задержании нападавший был ликвидирован.





Кличко уточнил, что ему известно о двух погибших и нескольких раненых, среди которых есть ребенок. Местные СМИ утверждают, что убиты четыре человека. Также они распространили видео, на которых видно, как нападавший расстреливает людей.