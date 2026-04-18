Новости
Новости 18+
Несколько убитых, заложники и штурм: в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице
18+
Несколько убитых, заложники и штурм: в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице

Стрелка ликвидировали

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям, убив несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ, а также подтвердил мэр города Виталий Кличко.


Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника, сообщило управление полиции украинской столицы. Стрелок укрылся в супермаркете «Велмарт» и взял заложников. Здание окружили силовики, спецназ произвел штурм. По данным телеканала «Прямой», одновременно группа переговорщиков пыталась убедить вооруженного мужчину сдаться. В итоге при задержании нападавший был ликвидирован.


Кличко уточнил, что ему известно о двух погибших и нескольких раненых, среди которых есть ребенок. Местные СМИ утверждают, что убиты четыре человека. Также они распространили видео, на которых видно, как нападавший расстреливает людей.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...