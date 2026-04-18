Председатель новосибирского отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин на съезде в Москве заявил, что в регионе под видом борьбы с заболеваниями «вырезали под корень» целые крестьянские хозяйства. Его слова передает корреспондент Daily Storm.





Депутат рассказал, что скот умерщвляли без ордеров, ссылаясь на постановление губернатора, которое никому не показывали.





«Можете представить, что к вам домой зашли и убили собаку или кошку? А это кормилица, корова!» — возмутился политик.





Он добавил, что в некоторых хозяйствах уничтожили по 150–200 голов, и 70% пострадавших вряд ли вернутся в аграрный сектор.





Илюхин раскритиковал коллег по заксобранию из других партий: по его словам, ни одна фракция не вступилась за жителей в момент массового убоя. Зато потом, когда стало ясно, что действовали неправильно, желающих рассказать о борьбе за народ оказалось много.