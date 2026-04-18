В Румынии объявили сбор денег на убийство президента страны, охрану политика усилили

В соцсетях появилась публикация о сборе средств на убийство президента Румынии Никушора Дана. Полиция округа Тимиш начала расследование, сообщает Digi24.





Скриншоты поста разошлись по сети. Некоторые пользователи в комментариях спрашивали, куда переводить деньги. Сейчас правоохранители выясняют, реален ли аккаунт и есть ли угроза на самом деле.





Найти предполагаемого автора по последнему известному адресу не удалось. По данным СМИ, несколько лет назад он уехал в Германию и, вероятно, делал публикацию уже оттуда.





На фоне этого охрана президента усилена: всех, кто контактирует с Даном, досматривают тщательнее, наружное наблюдение тоже ужесточили.