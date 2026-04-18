Число погибших в результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Забайкалье выросло до двух

Количество погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае выросло до двух человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.





ДТП произошло 18 апреля на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск. В результате погибли два человека, 14 пострадавших были доставлены в центральные районные больницы Борзи и Забайкальска. Из них четверо в тяжелом состоянии, семеро — средней степени тяжести, трое после амбулаторной помощи отпущены.





Восемь пациентов из Забайкальской ЦРБ переведут в Краевую больницу №4 в Краснокаменске, еще троих из Борзинской ЦРБ бортом санавиации доставят в Читу. Минплан Забайкалья направил переводчиков в больницы и полицию для работы с иностранными гражданами.





По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, и транспортное средство опрокинулось. Всего в автобусе находилось 43 человека.





Ранее сообщалось, что в автобусе находились граждане Китая.