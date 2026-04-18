Лавров заявил, что переговоры по Украине не являются приоритетом для России

Тема возобновления переговоров по Украине не является для России приоритетом номер один. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.





По его словам, российские власти никому не навязывали переговоры. В то же время Москва положительно воспримет возобновление диалога.





Ранее при посредничестве других стран, в том числе США, Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, в ходе которых было решено несколько вопросов. В частности, страны обменивались пленными и погибшими. После начала войны на Ближнем Востоке российско-украинские переговоры были приостановлены.





Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое поддержали украинские власти.