В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries после атаки БПЛА

В Тульской области после падения беспилотника загорелся сортировочный центр Wildberries. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.





По его словам, в результате атаки пострадал один человек — ему оказывается помощь, погибших нет. Повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.





В компании Wildberries и Russ (RWB) уточнили, что на объекте заблаговременно провели эвакуацию, сейчас работают пожарные расчеты. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие площадки. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.





По данным губернатора, за ночь подразделения Минобороны уничтожили 107 украинских беспилотников над регионом.