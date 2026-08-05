Россиянин хотел сжечь военкомат под Калугой по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 22-летнего россиянина, пытавшегося поджечь военкомат по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.





По данным ФСБ, молодой человек 2004 года рождения сам вышел на контакт с представителем СБУ. Сначала он по заданию куратора наносил на стены домов оскорбительные надписи в адрес российских властей. Затем ему предложили поджечь здание военкомата. Для этого он провел разведку, приобрел компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако при попытке совершить поджог его задержали.





При обыске у фигуранта изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и телефоны с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.