Новости
 18+
St
Россиянин хотел сжечь военкомат под Калугой по заданию СБУ
18+
Новости

Россиянин хотел сжечь военкомат под Калугой по заданию СБУ

Его задержали с зажигательной смесью

Daily Storm

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 22-летнего россиянина, пытавшегося поджечь военкомат по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.


По данным ФСБ, молодой человек 2004 года рождения сам вышел на контакт с представителем СБУ. Сначала он по заданию куратора наносил на стены домов оскорбительные надписи в адрес российских властей. Затем ему предложили поджечь здание военкомата. Для этого он провел разведку, приобрел компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако при попытке совершить поджог его задержали.


При обыске у фигуранта изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и телефоны с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#военкомат #калужская область #фсб