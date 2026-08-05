Возбуждение дела ФАС против Apple не повлияет на работу устройств в России

Возбуждение дела Федеральной антимонопольной службой в отношении Apple не скажется на работе устройств компании в России. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.





Ранее ФАС возбудила дело из-за того, что компания не исполнила предписание о предустановке на iOS-устройства национального мессенджера и российского магазина приложений — при этом возможность установки отечественной поисковой системы Apple реализовала.





По словам Свинцова, действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений и последующее взыскание штрафов. Он отметил, что решения судов останутся в силе, пока Apple не решит возобновить полноценную работу в России. Тогда, подчеркнул депутат, компании придется сначала оплатить все штрафы — и только после этого она сможет легально работать в стране. Свинцов добавил, что текущие действия не создадут сложностей для пользователей: гаджеты продолжат работать как прежде.