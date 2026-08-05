В Вене состоялась тайная встреча экс-дипломатов четырех стран по Украине

В июле в Вене прошла тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из России, Германии, Франции и Великобритании, на которой обсуждались возможные условия мирных переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.





По данным агентства, в состав группы входили экс-советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Кто представлял Россию, не уточняется.





Агентство отмечает, что подобные встречи бывших чиновников и экспертов — обычная практика для обсуждения сложных международных проблем. Это частные инициативы без официального мандата, их участники обмениваются идеями, которые в дальнейшем могут быть переданы действующим властям.





Напомним, что в конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о тайной встрече бывших чиновников России и Германии в Баку. Он заявил, что она прошла без ведома азербайджанской стороны. В Кремле информацию не подтвердили: пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о такой встрече.