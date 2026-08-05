Путин объявил о новых назначениях военачальников в зоне СВО

Президент России Владимир Путин проводит совещание с военными, в ходе которого объявил о кадровых изменениях в зоне специальной военной операции.





По его словам, все службы тыла Министерства обороны будут сосредоточены под единым командованием — на эту должность назначен Валерий Солодчук, которого глава государства назвал одним из наиболее талантливых командиров. Также Путин сообщил, что группировку «Центр» возглавит Андрей Иванаев.





Группировку «Восток» возглавит Булгарев. Президент отметил, что подразделения «Востока» действуют энергично и продвигаются темпами, заслуживающими самых высоких оценок.





Войсками беспилотных систем теперь будет руководить Денис Лямин.