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Автомобиль гендиректора «Уралдронзавода» взорвался в Свердловской области, он находится в реанимации в тяжелом состоянии
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Автомобиль гендиректора «Уралдронзавода» взорвался в Свердловской области, он находится в реанимации в тяжелом состоянии

Завод производит FPV-дроны «Упырь»

Daily Storm

Генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, предприятие которого производит известные FPV-дроны «Упырь», пострадал при взрыве автомобиля. Он находится в реанимации, пишет ТАСС.


Врачи оценивают его состоянии как тяжелое, сейчас они борются за его жизнь. По данным собеседников агентства, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.


«Уралдронзавод» был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник активно применяется российскими военными: с его помощью уничтожают десантные лодки на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты ВСУ.


В марте 2024 года «Упырь» поразил американский танк Abrams, а также бронемашины Bradley и другую технику. Дрон называют народным, поскольку он был разработан и запущен в серию на средства жителей России. Сейчас он серийно поставляется в войска.

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#свердловская область #взрыв #уралдронзавод