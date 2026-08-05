Каждые два рубля инвестиций в экономику столицы приносят рубль в развитие предприятий в регионах России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.





Он пояснил, что промышленность и строительство столицы работают в кооперации с десятками предприятий по всей стране — от поставок комплектующих и стройматериалов до продуктов питания и мебели. Это создает рабочие места и стимулирует развитие других регионов.





Собянин подчеркнул, что Москва является крупнейшим рынком сбыта, а крупные города-миллионники выступают локомотивами роста для своих макрорегионов.





Атаки БПЛА на Москву





В последние месяцы количество беспилотников, запускаемых в сторону Москвы, выросло кратно. Собянин сообщил, что две трети всех дронов, атакующих Россию, летят именно на столицу. Градоначальник отметил, что совместно с Минобороны власти усиливают систему противовоздушной обороны.





Участие москвичей в СВО





Более 100 тысяч москвичей-добровольцев находятся в зоне специальной военной операции. Столица также является крупным центром ВПК, производит технику, медицинское оборудование и микроэлектронику для фронта. В Москве развернута сеть госпиталей, где лечат тысячи бойцов, и крупнейший реабилитационный центр.





Экономика и боевые действия





Собянин заявил, что стабильная экономика и мирная жизнь — основа успеха в войне. По его словам, попытки «развернуть всю экономику на войну» неэффективны: без налогов, доходов и нормальной жизни страна не сможет победить. Современная война ведется на два фронта — «горячий» и экономический, и без второго победа невозможна.





Высокоскоростные магистрали





Первая линия ВСМ свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, где проживают около 40 миллионов человек. Проект сократит время в пути, повысит мобильность трудовых ресурсов и разгрузит грузовые перевозки. В дальнейшем магистрали планируют развивать в сторону Нижнего Новгорода, Казани, Минска и юга России. Собянин назвал ВСМ вторым этапом развития железных дорог.





Восстановление Донбасса





Москва на системной основе восстанавливает тысячи объектов в Донецке и Луганске — жилье, школы, детсады, парки, мосты. Работа ведется ежегодно и планируется на несколько лет вперед по поручению президента.





Московское образование





Московское школьное образование входит в пятерку лучших в мире, особенно в области математики, физики и языков. Столица делится опытом с регионами: электронные библиотеки, дневники и журналы, методики будут внедрены в 11 крупных регионах до конца года.





Борьба с преступностью и цифровые технологии





Цифровые преступления составляют почти половину всех правонарушений. В Москве действует система «Сфера» — видеонаблюдение в транспортных узлах, внедренная в 60 регионах. За год с ее помощью задержаны более 30 тысяч преступников. Также внедряется биометрический контроль на границе (отпечатки пальцев, фото), программа «Амина» для отслеживания мигрантов и сбор геномной информации.





Туризм и развитие города





Москва не создавалась специально для туристов, но безопасность, комфорт и чистота привлекли гостей. Лучшие театры, музеи и транспортный узел увеличили турпоток более чем вдвое. Собянин отметил, что столица конкурирует с другими мегаполисами мира.





Историческая уверенность





Россия всегда находилась на острие мировых событий и всегда побеждала. Собянин призвал сохранять уверенность и настойчивость в нынешний непростой период.