В «Мосбилете» рассказали, как отметить День кошек в музеях столицы

8 августа отмечается Международный день кошек. В честь праздника столичные музеи подготовили специальную программу на выходные дни.





Кошки Булгакова и Паустовского





В научно-просветительском центре Музея М.А. Булгакова на Арбате 7 августа в 19:00 пройдет лекция о питомцах писателя и их образах в его произведениях. В 1920-х годах у Булгакова и его второй жены было несколько кошек — это помогло сделать кота Бегемота в «Мастере и Маргарите» таким живым и веселым. Друзья автора даже выпустили шуточную книгу о том, как кошки мешали ему работать.





Музей К.Г. Паустовского 8 августа с 11:00 до 18:00 проведет тематическую программу: презентацию выставки, экскурсию с музейной кошкой Мусей и литературный пикник, куда можно прийти со своим питомцем или его фото. Участники должны подготовить рассказ о животном — лучшие опубликуют на сайте музея, а всем подарят сувениры и сертификаты.





Паустовский часто писал о кошках: например, рассказ «Кот-ворюга» знаком всем с детства. В книге «Далекие годы» он сравнил учителя с котом, а в романе «Романтики» описал кошку Миссури с глазами, «горевшими, как автомобильные фонари». Писатель брал питомцев на рыбалку, дружил с ними и сочинял о них истории.





Ученый кот Пушкина и котенок Цветаевой





Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке 8 августа в 11:00 ждет детей от шести лет на экскурсию «Сказки ученого кота». Участники узнают, где живет кот ученый, какие сказки рассказывает, будут отгадывать загадки и рисовать портрет кота или сцену из придуманной сказки.





Дом-музей Марины Цветаевой 8 августа проведет игру «Найди котенка»: в мемориальной квартире и на выставках спрятаны изображения кошек. Первые пять посетителей, найдущих всех семерых, получат билет на экскурсию. Цветаева очень любила кошек — в 1918 году она вспоминала серого дымчатого котенка Кусаке, который рос вместе с ее дочерью, и называла его «великой кошачьей любовью».





Мастер-классы и встречи в других музеях





Московский музей современного искусства на Большой Грузинской (дом 15) 8 августа в 13:00 проведет мастер-класс «Кошачий след в мастерской». Участники узнают, как изображали кошек в разные времена, познакомятся с работами Зураба Церетели, а затем сделают подвижную игрушку с двигающимися лапками и хвостом. Продолжительность — 90 минут, нужен входной билет.





Государственный Дарвиновский музей 8 августа с 10:30 до 16:00 в рамках проекта «Лето в Москве» проведет игры «Шустрые котята» и «Кошки-мышки», тест «Какая ты кошка», квест «Кошки мира», мастер-классы по созданию закладок и рисованию кота мечты. Также выступит фелинолог, а гости смогут познакомиться с питомцами благотворительного фонда «Дарящие надежду», которые ищут хозяев.





Билеты доступны в сервисе «Мосбилет».