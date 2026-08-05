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При взрыве машины под Екатеринбургом погиб водитель создателя дрона «Упырь»
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При взрыве машины под Екатеринбургом погиб водитель создателя дрона «Упырь»

Гендиректор «Уралдронзавод» Ткачук пострадал

Daily Storm

В результате взрыва автомобиля в Свердловской области, произошедшего вечером 4 августа, погиб водитель и охранник генерального директора компании — создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука. Об этом сообщили РИА Новости в оперативных службах.


Сам Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источников, взрыв прогремел прямо за его спиной. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.


«Уралдронзавод» был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник активно применяется российскими военными: с его помощью уничтожают десантные лодки на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты ВСУ.


В марте 2024 года «Упырь» поразил американский танк Abrams, а также бронемашины Bradley и другую технику. Дрон называют народным, поскольку он был разработан и запущен в серию на средства жителей России. Сейчас он серийно поставляется в войска.

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#взрыв #уралдронзавод #погибшие