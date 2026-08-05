Пилоты пропавшего в Иркутской области Cessna 182 найдены живыми

Оба члена экипажа самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области, найдены живыми. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.





Он уточнил, что летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету, следовавшему по маршруту Бодайбо — Иркутск. В оперативных службах добавили, что они находятся на высоте 1,5 тысячи метров, живы и здоровы.





Самолет также обнаружен. Поисковая группа установила, что пилоты находятся в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации из аэропорта вылетел вертолет. Следователи приступят к осмотру воздушного судна для определения характера повреждений.





Напомним, связь с Cessna 182 прервалась 3 августа. Легкомоторный борт принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области, которая заключила контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ. На борту находились двое — командир и летчик-наблюдатель. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.