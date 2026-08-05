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Пилоты пропавшего в Иркутской области Cessna 182 найдены живыми
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Пилоты пропавшего в Иркутской области Cessna 182 найдены живыми

Они вышли на связь с самодельной радиостанции

Daily Storm

Оба члена экипажа самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области, найдены живыми. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.


Он уточнил, что летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету, следовавшему по маршруту Бодайбо — Иркутск. В оперативных службах добавили, что они находятся на высоте 1,5 тысячи метров, живы и здоровы.


Самолет также обнаружен. Поисковая группа установила, что пилоты находятся в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации из аэропорта вылетел вертолет. Следователи приступят к осмотру воздушного судна для определения характера повреждений.


Напомним, связь с Cessna 182 прервалась 3 августа. Легкомоторный борт принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области, которая заключила контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ. На борту находились двое — командир и летчик-наблюдатель. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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#пилоты #иркутская область #самолет