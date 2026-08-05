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В Калининграде назвали фейковым видео, на котором губернатор просит у Путина прислать федеральные силы для защиты
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В Калининграде назвали фейковым видео, на котором губернатор просит у Путина прислать федеральные силы для защиты

Его сгенерировали на основе другого видео

Daily Storm

Появившееся в Telegram-каналах видео, на котором глава Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы просит президента Владимира Путина выделить дополнительные федеральные силы, является фейком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мариам Башкирова.


На видео он якобы запрашивает федералов для охраны портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС. Пресс-секретарь заявила, что ролик является сгенерированным — он создан на основе недавнего интервью губернатора и не соответствует действительности.

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#защита #калининград #защита родины