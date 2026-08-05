В Калининграде назвали фейковым видео, на котором губернатор просит у Путина прислать федеральные силы для защиты

Появившееся в Telegram-каналах видео, на котором глава Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы просит президента Владимира Путина выделить дополнительные федеральные силы, является фейком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мариам Башкирова.





На видео он якобы запрашивает федералов для охраны портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС. Пресс-секретарь заявила, что ролик является сгенерированным — он создан на основе недавнего интервью губернатора и не соответствует действительности.