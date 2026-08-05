Новости
 18+
St
Минобороны объяснило, зачем Путин увеличил штатную численность ВС РФ
18+
Новости

Минобороны объяснило, зачем Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Это было сделано для создания военно-строительных подразделений

Daily Storm
Это было сделано для создания военно-строительных подразделений

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом сообщили в Минобороны. 


В ведомстве пояснили, что изменение боевого состава и рост числа угроз привели к увеличению потребности в новых объектах военной и социальной инфраструктуры. При этом гражданские подрядчики не всегда могут справиться с задачами из-за специфических требований к строительству и режиму секретности.


Генерал армии Анатолий Гребенюк назвал решение о создании таких подразделений своевременным и правильным, отметив, что вопрос был поднят с приходом нового министра Андрея Белоусова и замминистра Павла Фрадкова.


Новые подразделения будут возводить приоритетные и стратегические объекты ВС РФ на всей территории страны.


В конце июля президент Владимир Путин установил новую штатную численность армии — 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. Увеличение на 27 тысяч (25 тысяч из них — военные) вступило в силу с 1 августа.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#армия #минобороны #владимир путин