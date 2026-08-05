Минобороны объяснило, зачем Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом сообщили в Минобороны.





В ведомстве пояснили, что изменение боевого состава и рост числа угроз привели к увеличению потребности в новых объектах военной и социальной инфраструктуры. При этом гражданские подрядчики не всегда могут справиться с задачами из-за специфических требований к строительству и режиму секретности.





Генерал армии Анатолий Гребенюк назвал решение о создании таких подразделений своевременным и правильным, отметив, что вопрос был поднят с приходом нового министра Андрея Белоусова и замминистра Павла Фрадкова.





Новые подразделения будут возводить приоритетные и стратегические объекты ВС РФ на всей территории страны.





В конце июля президент Владимир Путин установил новую штатную численность армии — 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. Увеличение на 27 тысяч (25 тысяч из них — военные) вступило в силу с 1 августа.