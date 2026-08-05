Wildberries опровергла слухи о переносе основных складов за пределы России на фоне массированных атак

В объединенной компании Wildberries и Russ опровергли сообщения СМИ о переносе основных логистических мощностей за пределы России. Об этом пишет ТАСС.





В пресс-службе заявили, что строительство складских объектов ведется в плановом режиме, а публикации на эту тему назвали излишним эмоциональным подогревом, не отражающим реальных бизнес-процессов.





При этом компания продолжает системную работу по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия. В частности, WB строит склады в Казахстане.





Напомним, в последнее время ВСУ усилили атаки на склады компании в разных регионах России.