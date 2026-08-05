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Wildberries опровергла слухи о переносе основных складов за пределы России на фоне массированных атак
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Wildberries опровергла слухи о переносе основных складов за пределы России на фоне массированных атак

Компания назвала публикации на эту тему излишним эмоциональным подогревом

Daily Storm

В объединенной компании Wildberries и Russ опровергли сообщения СМИ о переносе основных логистических мощностей за пределы России. Об этом пишет ТАСС.


В пресс-службе заявили, что строительство складских объектов ведется в плановом режиме, а публикации на эту тему назвали излишним эмоциональным подогревом, не отражающим реальных бизнес-процессов.


При этом компания продолжает системную работу по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия. В частности, WB строит склады в Казахстане.


Напомним, в последнее время ВСУ усилили атаки на склады компании в разных регионах России.

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#склад #wildberries #бизнес