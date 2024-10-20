В Тульской области жертвами пожара стали три ребенка

Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Демидовка Тульской области. Об этом сообщили в МЧС России.





В Telegram-канале ведомства уточняется, что «при тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет».





В МЧС добавили, что в момент возгорания дети находились дома одни. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Причину случившегося предстоит установить следователям.





19 октября в Кирсанове Тамбовской области на четвертом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа, затем случился пожар. Был объявлен режим ЧС. По последним данным, пять человек погибли. Тела троих из них обнаружили под завалами.