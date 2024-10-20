В Нижегородской области четверо пожарных ранены в результате атаки беспилотников

По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на столицу. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.





Российские средства ПВО уничтожили за ночь 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.





Больше всего (43) дронов было сбито над Курской областью. Еще 27 уничтожены над Липецкой областью, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над территорией Московской области.