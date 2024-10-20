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В Нижегородской области четверо пожарных ранены в результате атаки беспилотников
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Всего над регионами России за ночь сбито 110 дронов, сообщают в Минобороны undefined
Новости

В Нижегородской области четверо пожарных ранены в результате атаки беспилотников

Всего над регионами России за ночь сбито 110 дронов, сообщают в Минобороны

Нижегородский губернатор подтвердил атаку украинского БПЛА в Дзержинске. По словам Глеба Никитина, ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку дрона на территории дзержинской промзоны. 

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По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на столицу. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. 


Российские средства ПВО уничтожили за ночь 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 


Больше всего (43) дронов было сбито над Курской областью. Еще 27 уничтожены над Липецкой областью, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над  территорией Московской области. 

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