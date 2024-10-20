«Золотая осень»: кофе с тыквой и съемки в кино

«Золотая осень» — это фестиваль про тепло. Гостей в кинопарке угощали горячим чаем из самовара. Здесь проводили чайные церемонии по старинным купеческим традициям. А тем, кто любит кофе, в напиток добавляли кусочки тыквы, тоже по-осеннему.





Гонки на мини-тракторах, разнообразие лесных грибов, музыкальные концерты, карусели — на фестивале «Золотая осень» была масса развлечений. Не остались в стороне от веселья люди всех возрастов, включая самых маленьких.





Фестиваль проходил на 27 площадках в разных районах столицы по 13 октября. И хотя мероприятия закончились — впереди много новых, а проникнуться атмосферой «Золотой осени» можно, посмотрев видеоролик. Другие подробности — на официальном сайте проекта.