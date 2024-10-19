РБК: Трое граждан России пострадали при пожаре в турецком отеле

Троим гражданам России после пожара в одном из отелей в турецкой Анталье потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет РБК со ссылкой на генконсульство РФ.





По данным дипломатов, в отеле находилось около 100 россиян, их эвакуировали и переселили в другие гостиницы, однако «троим россиянам потребовалась медицинская помощь». Какой степени повреждения получили туристы — не уточняется.





Ранее сообщалось, что 18 октября в турецком отеле в районе Бельдиби в Кемере случился пожар. Загорелся пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort из-за скачка напряжения, об этом писал Shot.





В апреле не менее 29 человек погибли при пожаре в жилом доме в Стамбуле. Об этом со ссылкой на губернатора Давуда Гюля сообщил телеканал TRT. Большинство жертв — рабочие, которые были заняты на строительстве в подвальном помещении, где расположен ночной клуб и где начался пожар.