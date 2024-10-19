Захарова назвала дезинформацией слова Борреля о якобы убийстве пленных ВСУ

Она заявила, что нынешние обвинения схожи с «фальшивками про резню в Буче» и «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных», поскольку ничего из перечисленного в Киеве и на Западе «не смогли подтвердить документально».





Захарова также подчеркнула, что украинские военные убивают российских пленных.





Заявление Борреля было ранее опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий. В тексте со ссылкой на «надежные источники» сказано о «казни» 16 украинских военнопленных в Донбассе 1 октября и расстреле еще девяти 10 октября в Курской области.