Захарова назвала дезинформацией слова Борреля о якобы убийстве пленных ВСУ

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, что российские военные якобы убили украинских военнослужащих, является дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — отметила Захарова.
Она заявила, что нынешние обвинения схожи с «фальшивками про резню в Буче» и «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных», поскольку ничего из перечисленного в Киеве и на Западе «не смогли подтвердить документально».
Захарова также подчеркнула, что украинские военные убивают российских пленных.
Заявление Борреля было ранее опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий. В тексте со ссылкой на «надежные источники» сказано о «казни» 16 украинских военнопленных в Донбассе 1 октября и расстреле еще девяти 10 октября в Курской области.