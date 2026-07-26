В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с туристами, восемь человек пострадали

В Ярославской области произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали люди. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, на автомобильной дороге Тутаев – Шопша экскурсионный автобус марки Mercedes-Benz съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.





По предварительной информации ведомства, причиной аварии стало то, что 62-летний водитель транспортного средства не справился с управлением на трассе. Всего в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 19 человек, включая участников экскурсионной поездки.





В результате опрокидывания машины травмы получили восемь человек, включая двоих детей. Все пострадавшие пассажиры были оперативно госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия продолжают работу сотрудники профильных подразделений Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.





Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что в ночь на 24 июля в городе Зеленодольске произошло столкновение легкового автомобиля с деревом. В результате этого происшествия на месте погибли шесть человек.