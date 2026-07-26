ВС РФ нанесли удары по предприятиям по сборке дронов в Киеве и порту «Черноморск» под Одессой

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованным в производстве, сборке и хранении беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны РФ.





Там указали, что также поражены объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.





За ночь дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря, отчитались в министерстве.





Накануне, 25 июля, российские войска также нанесли удары по объектам ВПК Украины. Тогда основными целями стали портовая инфраструктура и места хранения военных грузов.