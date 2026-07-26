В Ростовской области из-за непогоды погиб один человек, 13 постарадали, задерживаются 89 поездов

В Ростовской области из-за ливня и шквалистого ветра погиб один человек, сообщил заявил мэр города Александр Скрябин. Регион накрыло непогодой, жители сообщают об ураганных явлениях и шторме.





В Ростове-на-Дону пострадали 13 человек, семеро из них госпитализированы, уточнил Скрябин. В результате стихии случилось более 100 происшествий. На данный момент ликвидированы последствия 26 ЧП, на контроле остаются 73.





С проезжей части и тротуаров убирают стволы и крупные ветки поваленных деревьев. Водоснабжение в регионе восстановлено полностью, работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.





Из-за шторма задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Максимальное время задержки достигает восьми часов. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.