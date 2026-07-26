В Европе из-за лесных пожаров эвакуировали более 250 тысяч человек

Общее число граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании, превысило 250 тысяч человек. Как сообщает телеканал CBS News, причиной масштабного бедствия стала аномальная жара, которая также охватила Грецию и Португалию.

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, площадь выгоревших с начала года территорий в странах Евросоюза уже стала второй по величине за всю историю наблюдений.





На территории Франции из опасных зон вывезли не менее 197 тысяч человек. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес заявил журналистам, что это, вероятно, крупнейшая эвакуация населения в мирное время за всю французскую историю. Огнем в республике уничтожено почти 98 тысяч гектаров земли, что стало историческим рекордом для государства.





Президент Эммануэль Макрон направил около тысячи военнослужащих на помощь спасателям в район Бордо, где в тушении задействовали тяжелый военно-транспортный самолет A400M и дополнительную авиацию.





В Испании свои дома покинули около 70 тысяч человек, причем эвакуация затронула Мадрид и соседнюю провинцию Авила. Журналисты уточняют, что в городе Манисес в результате разгула стихии погиб один человек.





Премьер-министр Испании Педро Санчес после посещения пострадавших районов под Мадридом объявил, что главным приоритетом властей остается спасение человеческих жизней. По словам политика, с начала года в стране выгорело около 130 тысяч гектаров лесов, что заметно превышает среднегодовой показатель последнего десятилетия.

Из-за критической ситуации Испания и Франция официально запросили поддержку у других европейских государств.





По сообщениям прессы, на испанскую территорию были направлены специализированные пожарные самолеты из Италии, Греции, Нидерландов и Португалии. Французской стороне помощь оказывает авиация из Хорватии и Португалии, а также вертолетные подразделения из Чехии и Словакии.