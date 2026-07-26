При восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов из Боснии

Пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли на Эльбрусе, сообщает Telegram-канал «112». Спасательная операция продолжалась всю ночь.





Группа из семи граждан Боснии совершала восхождение на Эльбрус, когда на высоте более 5100 метров нескольким участникам стало плохо. Один из альпинистов смог самостоятельно спуститься за помощью, после чего началась ночная поисково-спасательная операция.





Сотрудники МЧС спасли двоих участников восхождения. Их эвакуировали вниз и передали медикам.





Тела двоих погибших находятся на высоте 5350 метров, эвакуировать их пока невозможно из-за погодных условий. Поиски еще троих погибших продолжаются.





Ранее Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии сообщало о гибели двух альпинистов. Всего на туристических маршрутах в регионе зарегистрированы более тысячи человек в составе 130 групп.