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В Ярославской области произошел пожар на НПЗ из-за попадания осколков БПЛА в резервуары
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В Ярославской области произошел пожар на НПЗ из-за попадания осколков БПЛА в резервуары

В регионе осколочные ранения получили четыре человека

Daily Storm

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе отражена самая крупная атака украинских БПЛА. По его данным, силами ПВО и РЭБ ликвидированы 93 беспилотника.


Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода, рассказал он. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания.


Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека, уточнил глава региона. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей не потребовалась.


Также из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона.


Евраев поблагодарил подразделения Министерства обороны, сотрудников министерства региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства за работу по отражению атаки. Он также объявил об отбое непосредственной угрозы на территории региона.


В Минобороны РФ ранее отчитались, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников.

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#ярославская область #евраев #атака беспилотников #нпз