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«Лето в Москве»: скейт-парки и самокат-школы для подростков
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«Лето в Москве»: скейт-парки и самокат-школы для подростков

Сюда приходят целыми семьями

Daily Storm

Все лето в столице для москвичей и гостей города работают скейт-парки и самокат-школы. Они стали местами притяжения уличной культуры и здорового образа жизни в разных районах города. Спортивные объекты расположены на площадках «Московских сезонов». Их с интересом посещают люди всех возрастов: с детьми приходят не только родители, но также бабушки и дедушки.

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Возле метро «Новые Черемушки» тоже есть уголок для юных скейтеров. Пока подростки оттачивают мастерство, взрослые могут сидеть на уютных скамеечках в тени, разговаривать и пить ароматный кофе. Малышам предлагают прокатиться на бесплатной карусели.


В районе Новокосино юные москвичи посещают занятия с профессиональными тренерами. Вход для всех свободный. Предварительно нужно зарегистрироваться на портале «Мосбилет».


Все желающие старше шести лет могут прийти на скейт-площадки и в самокат-школы со своим оборудованием или взять его напрокат. Дети увлекательно и весело проводят время. 


Для того, чтобы проникнуться атмосферой драйва и позитива, можно посмотреть видеоролик, а подробная информация об активностях доступна на сайте.

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