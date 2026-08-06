Все лето в столице для москвичей и гостей города работают скейт-парки и самокат-школы. Они стали местами притяжения уличной культуры и здорового образа жизни в разных районах города. Спортивные объекты расположены на площадках «Московских сезонов». Их с интересом посещают люди всех возрастов: с детьми приходят не только родители, но также бабушки и дедушки.
«Лето в Москве»: скейт-парки и самокат-школы для подростков
Сюда приходят целыми семьями
Возле метро «Новые Черемушки» тоже есть уголок для юных скейтеров. Пока подростки оттачивают мастерство, взрослые могут сидеть на уютных скамеечках в тени, разговаривать и пить ароматный кофе. Малышам предлагают прокатиться на бесплатной карусели.
В районе Новокосино юные москвичи посещают занятия с профессиональными тренерами. Вход для всех свободный. Предварительно нужно зарегистрироваться на портале «Мосбилет».
Все желающие старше шести лет могут прийти на скейт-площадки и в самокат-школы со своим оборудованием или взять его напрокат. Дети увлекательно и весело проводят время.
Для того, чтобы проникнуться атмосферой драйва и позитива, можно посмотреть видеоролик, а подробная информация об активностях доступна на сайте.