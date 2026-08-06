«Лето в Москве»: скейт-парки и самокат-школы для подростков

Возле метро «Новые Черемушки» тоже есть уголок для юных скейтеров. Пока подростки оттачивают мастерство, взрослые могут сидеть на уютных скамеечках в тени, разговаривать и пить ароматный кофе. Малышам предлагают прокатиться на бесплатной карусели.





В районе Новокосино юные москвичи посещают занятия с профессиональными тренерами. Вход для всех свободный. Предварительно нужно зарегистрироваться на портале «Мосбилет».





Все желающие старше шести лет могут прийти на скейт-площадки и в самокат-школы со своим оборудованием или взять его напрокат. Дети увлекательно и весело проводят время.





Для того, чтобы проникнуться атмосферой драйва и позитива, можно посмотреть видеоролик, а подробная информация об активностях доступна на сайте.