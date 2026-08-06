ЛДПР разработала закон о защите прав пострадавших от недобросовестных подрядчиков ИЖС

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев заявил о разработке модельного закона о защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. По словам парламентария, документ разработан по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и призван закрыть огромную правовую брешь, которая сегодня оставляет тысячи семей один на один с недобросовестными строителями.





«Мы много говорим о защите прав дольщиков многоквартирных домов. И правильно делаем. Но есть и другая беда: люди заключают договор на строительство собственного дома, отдают подрядчику деньги, а он исчезает или годами тянет стройку. И человек остается ни с чем. Ни дома, ни денег. И никто ему не поможет, потому что закона нет. Мы этот закон создаем», — заявил Свищев.





Уточняется, что речь идет не о готовом законе, который начинает действовать сразу, а о модельном акте — типовом документе, содержащем рекомендации и варианты правовых решений для конкретной сферы. Он служит ориентиром для регионов, показывая, как можно урегулировать проблему.





«Закон — готовый инструмент, который мы передаем регионам. Не «делайте как мы», а «вот проверенное решение, берите и адаптируйте под себя». Это не приказ, а помощь. Регионы сами решают, внедрять его или нет. Но у них теперь есть готовый механизм, который не требует денег из бюджета, а просто дает возможность защитить людей», — пояснил Свищев.





На основе модельного закона региональный парламент может разработать и принять свой собственный закон, адаптировав его под местные особенности. Он может принять его целиком, частично или использовать как основу для идей.





Проблема носит системный характер. По оценкам экспертов, в разных регионах страны насчитываются тысячи семей, которые вложили средства в строительство индивидуальных домов, но не получили результата. В отличие от участников долевого строительства, для которых существует компенсационный фонд, у пострадавших при строительстве ИЖС нет никакой государственной защиты. Единственный путь — суд, который может длиться годами, но даже при выигрышном решении денег у недобросовестного подрядчика часто уже нет.





Закон ЛДПР предлагает принципиально иной подход. В каждом регионе создается реестр пострадавших граждан. Уполномоченный орган проводит конкурс по отбору нового подрядчика, который обязуется достроить объекты, а взамен получает земельный участок в аренду без торгов. Это встречное предоставление — экономический стимул, который не требует бюджетных расходов. Новый подрядчик принимает на себя обязательства по завершению строительства, а также получает право требования к недобросовестному подрядчику.





«Главная особенность нашего подхода — ни копейки из бюджета. Государство не платит, а создает условия: подрядчик получает землю в аренду, а взамен достраивает чужие дома. Гражданин не ждет годы судебных разбирательств, а получает готовый дом. Это честно, это эффективно и это реально», — пояснил Свищев.





Руководитель Московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелев подчеркнул очевидность такого решения: «Проблема обманутых дольщиков в ИЖС обсуждается уже много лет. Люди годами ждут, когда государство предложит решение. Сегодня мы этот механизм предлагаем, и он нужен каждому региону. Это закон про здравый смысл: не выбрасывать деньги на ветер, а дать людям возможность получить свой дом. Уверен, губернаторы увидят в модельном законе реальный инструмент помощи своим жителям. Мы готовы помочь с его внедрением».





Работа над защитой прав граждан в сфере жилищного строительства уже дает результаты. После серии круглых столов в Госдуме с участием дольщиков и пострадавших участников ИЖС, а также после обращения председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в правительство РФ, государство поддержало усиление контроля в сфере жилищного строительства. Правительство поддержало законопроект, который предоставляет регионам полномочия проверять достоверность сведений, размещаемых застройщиками в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Это позволит контролировать проектно-сметную документацию, движение средств и фактический ход строительства, своевременно выявляя риски для граждан.





Дмитрий Свищев резюмировал, что партия не только усилила контроль за застройщиками, но и создала инструмент, который поможет тем, кто уже пострадал. По его мнению, предложенный закон становится мостом между бедой и решением, он не требует финансовых затрат, а лишь воли регионов взять этот инструмент и начать его применять.