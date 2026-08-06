ФСБ задержала в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Сотрудники ФСБ пресекли в Приморском крае деятельность троих подростков, которые по заданию представителя запрещенной в России террористической организации планировали совершить теракт на объекте Росгвардии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.





Отмечается, что несовершеннолетние жители Находки и Владивостока по указанию кураторов собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции. Они снимали места жительства и работы военных, их автомобили и места парковки, а также подыскивали места для закладки взрывных устройств.





Следственным отделом УФСБ по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.





В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, предметы и документы, имеющие значение для расследования.





Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они признали вину и активно сотрудничают со следствием, указали в ФСБ.