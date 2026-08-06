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В Тверской области поврежден склад Wildberries, в Ярославской — сгорел частный дом
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В Тверской области поврежден склад Wildberries, в Ярославской — сгорел частный дом

В Ярославле перекрыт Московский проспект, там ведется ликвидация обломков БПЛА

Daily Storm

В Тверской области при падении обломков беспилотника поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Королев. В Калининском округе обломки повредили несколько хозпостроек в СНТ, жители также не пострадали, указал глава региона. 


В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников, силы ПВО и РЭБ сбили 88 аппаратов, сообщил губернатор Михаил Евраев. Предварительно, жертв и пострадавших нет. 


Сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим, заявил Евраев. Московский проспект перекрыт — там ведется ликвидация обломков БПЛА, уточнил губернатор. 


Всего за ночь средства ПВО сбили над регионами России 605 украинских беспилотников, отчитались в Министерстве обороны.

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#ярославская область #тверская область #wildberries #атака беспилотников