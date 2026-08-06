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ЛДПР требует кормить детей мигрантов горячими завтраками за деньги родителей, а не за счет бюджета
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ЛДПР требует кормить детей мигрантов горячими завтраками за деньги родителей, а не за счет бюджета

Депутат Мосгордумы от партии Мария Воропаева считает недопустимым финансировать их питание в ущерб российским школьникам

Daily Storm

В ЛДПР призвали власти отказаться от оплаты школьных обедов мигрантов за счет бюджета. Депутат Мосгордумы от партии Мария Воропаева отметила, что бесплатное питание для них в школах ежегодно обходится государству в десятки миллионов рублей, тогда как большинству российских старшеклассников горячие завтраки и обеды не положены по закону.


«Получается, множеству наших детей, чьи родители имеют небольшой доход, приходится либо брать с собой бутерброды из дома, либо весь день ходить голодными. Хотя именно на них ложится наибольшая учебная нагрузка, и потому качественное питание для них особенно важно. ЛДПР считает, что такая ситуация недопустима», — отметила Воропаева.


Она подчеркнула, что кормить детей мигрантов необходимо за счет зарплат их родителей, а не за счет российского бюджета в ущерб нашим детям.


Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит добиваться ужесточения миграционной политики и намерена ограничить соцподдержку иностранных граждан. По его словам, позиция партии перестает быть «мнением оппозиции» и становится курсом, который разделяет вся страна.

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#общество #мигранты #рф #лдпр #школьники