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Врио губернатора Белгородской области Шуваев отметил помощь Собянина в защите от БПЛА
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Врио губернатора Белгородской области Шуваев отметил помощь Собянина в защите от БПЛА

По его словам, белгородские власти постоянно на связи с коллегами из столицы

Daily Storm

Москва активно оказывает помощь Белгородской области в защите от дронов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.


Чиновник отметил, что белгородские власти постоянно на связи с коллегами из столицы. В этой работе активно помогает лично мэр Москвы Сергей Собянин.


«Уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием, которое сейчас находится на апробации здесь у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — доложил Шуваев.

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#москва #сергей собянин #белгородская область #рф