Великобритания сняла санкции с дочери бизнесмена Владимира Евтушенкова

Великобритания исключила Татьяну Евтушенкову, дочь российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, из своего санкционного списка. Это следует из данных Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.





В опубликованном документе говорится, что запись о Татьяне Владимировне Евтушенковой была удалена из консолидированного списка, и в отношении нее более не применяются меры по замораживанию активов или ограничения на трастовые услуги. С чем связано такое решение, не уточняется.





Напомним, санкции против членов семьи Евтушенкова — его супруги Натальи, а также детей Феликса и Татьяны — были введены в апреле 2023 года. Самого предпринимателя, возглавляющего совет директоров АФК «Система», включили в ограничительный список годом ранее, в апреле 2022-го.