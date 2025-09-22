В Россторудничестве не стали подавать иск за клевету против азербайджанского СМИ, обвинявшего Русский дом в Баку в шпионаже

Новости
Глава ведомства Примаков вместе с МИД РФ решили не обострять конфликт и пойти по пути дипломатии Евгений Примаков
Евгений Примаков Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

В Россотрудничестве решили не подавать иск против азербайджанских журналистов, обвинивших Русский дом в Баку в шпионаже. Глава ведомства Евгений Примаков «искренне хотел» это сделать, но решили действовать иначе.

 

«Я считаю, что это абсолютная клевета, но в условиях дальнейшей эскалации мы совместно с посольством решили идти другими официальными переговорными способами», — заявил Daily Storm глава Россотрудничества.

 

Сейчас в посольстве РФ в Баку работает отдел по культуре, а так называемого Русского дома в столице Азербайджана нет. Откроют ли его в ближайшее время, неизвестно. 

 

«Мне ничего не известно о каких-либо подвижках. Работа по возможному его открытию и любая дискуссия по поводу того, как он (Русский дом. — Примеч. Daily Storm) может работать, ведутся по линии МИД РФ», — подчеркнул Примаков.

 

В феврале 2025 года пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица. В Русском доме в связи с этим требованием приняли меры по приостановлению деятельности.


До этого решения азербайджанский телеканал Baku.tv выпустил сюжет, где заявлялось, что Русский дом якобы является местом для шпионов и сепаратистов. В ответ на это председатель Россотрудничества Евгений Примаков пригрозил иском о защите деловой репутации и потребовал опровержения порочащей информации.

