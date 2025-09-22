Сергей Карякин не общается с Магнусом Карсленом уже девять лет

Шахматист и сенатор РФ Сергей Карякин признался Daily Storm, что уже давно не общается с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном.





«Не общаемся. Наши отношения немножечко испортились, когда мы сыграли матч на первенство мира. Это было серьезное соперничество. Раньше мы приятельствовали, а потом как черная кошка пробежала. Тяжелый был матч. Для Магнуса в первую очередь. Он очень нервничал. Потом мы общались только после тех партий, которые сыграли. Могли их обсудить. Коротко», — рассказал Карякин Daily Storm.





После дисквалификации россиянина он и норвежец не встречались на турнирах.





«Человек в своих мыслях. На своей волне», — заключил российский спортсмен.





Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходил в 2016 году в Нью-Йорке. Он начался с семи ничьих подряд, затем Карякин выиграл восьмую партию, а Карлсен — десятую. Все остальные партии были сыграны вничью, и после первых 12 счет был равным — 6:6. Судьба чемпионского титула была решена на тай-брейке: первые две партии закончились вничью, а оставшиеся две выиграл Карлсен, сохранив в итоге звание чемпиона мира по шахматам.





В 2022 году Международная шахматная федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера за поддержку СВО.