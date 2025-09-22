Опрос: Большинство россиян выступили против блокировки звонков от социологов

Подавляющее большинство россиян выступает против блокировки телефонных опросов, проводимых социологами. Это следует из результатов исследования компании «Russian Field», имеющихся в распоряжении Daily Storm.





Опрос был проведен на фоне новых поправок в закон «О связи», которые приравнивают массовые рассылки к спаму. Результаты показывают, что респонденты четко разделяют навязчивую рекламу и общественно значимые исследования. Против запрета социологических звонков высказались 72 процента опрошенных, в то время как одобрили эту меру лишь 23 процента.





Блокировку мошеннических звонков поддерживают 92 процента опрошенных, а рекламных — 80 процентов. Таким образом, опросы общественного мнения оказались единственным видом массовых обращений, который большинство населения не считает нужным ограничивать.





Руководитель «Russian Field» Артемий Введенский отметил, что россияне устали от спама, но отделяют его от работы социологов. Он подчеркнул, что телефонные опросы являются самым оперативным и надежным инструментом сбора репрезентативных данных по всей стране, особенно для независимых центров.