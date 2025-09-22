На выставке «Образ Москвы» на ВДНХ можно увидеть исчезнувшую реку

На выставке «Образ Москвы в русском искусстве», проходящей в павильоне № 1 на ВДНХ, представлена картина французского художника Жерара Делабарта «Ледяные горы на Неглинке во время Масленой недели», которая была написана еще в 1790-х годах. Это произведение позволяет зрителям заглянуть в прошлое столицы и увидеть, как выглядела река Неглинная более двух столетий назад, когда она протекала вдоль стен Кремля и впадала в Москву-реку.





На полотне запечатлены зимние гуляния москвичей, катавшихся с ледяных гор. Река Неглинная является центральной фигурой картины, хотя сегодня она скрыта под землей. Это изображение представляет собой редкую возможность увидеть исторический облик реки и атмосферу народных гуляний того времени.





История Неглинной





Река Неглинная, когда-то важная водная артерия Москвы, со временем стала проблемой для растущего города. Она мелела, загрязнялась и часто разливалась во время паводков. В 1817–1819 годах было решено заключить ее в подземную трубу (коллектор). На месте бывшего русла позже был разбит знаменитый Александровский сад.





«Ключ к поиску» для современных москвичей





Картина Делабарта сегодня является исторической ценностью. Для юных посетителей выставки организаторы подготовили специальную программу: сравнивая старинный пейзаж с современной картой Москвы, можно обнаружить, что река продолжает течь под клумбами и аллеями Александровского сада, оставаясь невидимой для прохожих.





Уникальность этой работы заключается в том, что она является единственной зимней московской картиной Делабарта. Полотно не только передает атмосферу народных гуляний, но и сохраняет облик города, который с тех пор претерпел значительные изменения.





Выставка «Образ Москвы в русском искусстве» — совместное мероприятие Государственного Русского музея, правительства Москвы, департамента культуры Москвы и ВДНХ, приуроченное ко дню рождения столицы.