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ВСУ атаковали Самарскую область, один человек погиб
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ВСУ атаковали Самарскую область, один человек погиб

Еще трое пострадали

Анна Иванова

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область ранним утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. 


В результате погиб мужчина, трое пострадавших, среди которых ребенок, госпитализированы. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. 


На месте работают оперативные службы. Глава региона напомнил о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов с места атаки и призвал не приближаться к обломкам БПЛА.

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#атака беспилотников #самарская область #погибшие