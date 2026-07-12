ВСУ атаковали Самарскую область, один человек погиб

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область ранним утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.





В результате погиб мужчина, трое пострадавших, среди которых ребенок, госпитализированы. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий.





На месте работают оперативные службы. Глава региона напомнил о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов с места атаки и призвал не приближаться к обломкам БПЛА.