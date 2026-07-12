ЛДПР предложила закрепить 50% бюджетных мест для абитуриентов по ЕГЭ

Молодежная организация ЛДПР обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением законодательно ограничить долю поступающих без экзаменов до 50% бюджетных мест по каждому направлению. Об этом сообщили в пресс-службе партии.





Поводом стали многочисленные жалобы абитуриентов, которые при высоких баллах ЕГЭ не проходят на бюджет из-за того, что победители олимпиад занимают на отдельных факультетах более половины мест. В 2025 году доля таких зачислений составила 44% в РАНХиГС и 35% в МГИМО.





В ЛДПР указали, что проблема особенно остро касается талантливых школьников из регионов, у которых нет доступа к столичным олимпиадным школам, и для которых ЕГЭ остается единственным реальным шансом. Партия предлагает гарантировать не менее 50% мест по общему конкурсу, при этом инициатива не затрагивает льготы для участников СВО и их семей.





Как отметил руководитель Всероссийской молодежной организации ЛДПР Марат Шипов, изначально ЕГЭ был задуман как шанс для каждого выпускника поступить в вуз. Такая возможность должна быть у учеников из любого города, любой семьи, не прибегая к «блату» или знакомствам.





Однако, как показала практика, сейчас многие факультеты в ведущих университетах страны фактически закрыты для выпускников из регионов, несмотря на то, что они усердно готовились к сдаче экзаменов. По словам представителя ЛДПР, это связано не с тем, что они слабее, а с тем, что они не были участниками олимпиад.





«Представьте: школьник два года пашет, сдает ЕГЭ на 290 баллов из 300 — и не проходит на бюджет. К сожалению, вузы сегодня экономически заинтересованы прежде всего в олимпиадниках — они дают высокий средний балл, рейтинг и бюджетное финансирование. А стобалльники по ЕГЭ, которые показывают результат не хуже, а иногда и лучше, оказываются в проигрыше. Это несправедливо. ЛДПР предлагает железное правило: минимум половина мест на каждом факультете — для тех, кто сдавал ЕГЭ. Пятьдесят на пятьдесят, по-честному. Это часть нашей большой реформы ЕГЭ в программе «100 дней преобразования России». Мы не позволим, чтобы у ребят, которые честно сдавали экзамены, украли будущее», — пояснил Шипов.





Олимпиадники смогут поступать в пределах установленной доли или участвовать в общем конкурсе наравне со всеми.