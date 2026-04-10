Взрыв прогремел на складе пиротехники во Владикавказе, есть пострадавшие

Десять человек пострадали в результате взрыва в складских помещениях во Владикавкаве. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.





По информации минздрава республики, двое пострадавших находятся в Клинической больнице скорой помощи, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Еще у троих в другой больнице крайне тяжелое состояние. Также врачи продолжают обследовать других людей. Среди госпитализированных есть ребенок, его состояние стабильное.





Мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По данным СУ СК по Северной Осетии, взрыв случился в помещении для хранения пиротехники. Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.





На месте работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти и руководство Владикавказа. Силы и средства ГУ МЧС привлечены по повышенному рангу сложности — 2. Меняйло призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации.