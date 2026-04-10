В столичных школах и колледжах 18 апреля пройдет единый день открытых дверей

В Москве 18 апреля состоится единый день открытых дверей в школах и колледжах. Девятиклассники и их родители смогут узнать об актуальных программах подготовки в предпрофессиональных классах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





По ее словам, любой образовательный трек — подготовка к вузу или среднее профессиональное образование — дает ученикам широкие возможности для старта карьеры. Записаться на день открытых дверей «Поступай в предпроф!» можно на сайте. Участников ждут знакомство с шестью направлениями (инженерные, медицинские, ИТ‑, предпринимательские, психолого‑педагогические и медиаклассы), условиями поступления, перечнем предметов и специальных курсов, а также программами экскурсий на предприятия и проектной работы на базе ведущих вузов. Сегодня предпрофклассы открыты более чем в 70% столичных школ, в них обучаются около 47 тысяч школьников.





Свыше 50 колледжей продемонстрируют спектр навыков — от сборки двигателя и ремонта беспилотников до промышленного дизайна, VR-разработки и выпечки печенья. Школьники смогут попробовать себя в роли автомехаников, пожарных, ИТ-специалистов, кондитеров, архитекторов. Они осмотрят мастерские и лаборатории, пообщаются с преподавателями и работодателями. Студенты колледжей осваивают одну из 150 профессий в 10 отраслях экономики; программы обновляются совместно с ведущими предприятиями, и большинство выпускников успешно трудоустраиваются.





Директор Московского технологического колледжа имени Лихачева Иван Степанов пригласил на мастер-классы по обслуживанию автомобилей, технологиям машиностроения, сварке, логистике и другим направлениям. Директор Технического пожарно-спасательного колледжа имени Максимчука Николай Сидоренко анонсировал фестиваль «Стихия героев» со спецтехникой и полевой кухней.





Ученица 9 класса школы №1474 Ирина Костина рассказала, что на дне открытых дверей познакомилась с разными отраслями медиасферы, попробовала себя в роли корреспондента и решила, что хочет стать продюсером или журналистом.