В работе Telegram в России произошел масштабный сбой — более 4 тысяч жалоб за сутки
В работе мессенджера Telegram, чью работу ограничивают в России, случился масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные порталов Downdetector, а также «Сбой.рф».


По данным на 10 апреля, за сутки на проблемы пожаловались более 4 тысяч россиян. Пользователи сообщают о неработающем мобильном приложении, сложностях с оповещениями и общем сбое. Жалобы поступили из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также других регионов. О неполадках также сообщили пользователи из США и Нидерландов.


Информация о полной блокировке мессенджера с 1 апреля появилась ранее. Тогда РКН не комментировал эти слухи. Напомним, что сейчас Telegram уже частично ограничен в России. После этого мессенджер штрафовали на десятки миллионов за неудаление запрещенной информации.

#telegram #сбой #ркн
