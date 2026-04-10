Более 350 человек заразились острой кишечной инфекцией в Муроме

По меньшей мере 375 случаев обращений пациентов с симптомами острой кишечной инфекции зарегистрировали в Муроме Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.





По информации властей, среди заболевших 188 детей и 187 взрослых. В пробах у пострадавших был обнаружен норовирус второго типа. Основной версией источника заражения считается водопроводная вода.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла ход расследования на контроль.





Ранее в городе Урень Нижегородской области также была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.